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Yunanistan Savunma Bakanı'na büyük şok! Kardak'a yaklaştırılmadı

Yunanistan Savunma Bakanı'na büyük şok! Kardak'a yaklaştırılmadı

Ege denizinde son dakika sıcak gelişmeler yaşandı. Türk askeri Kardak'a gitmek isteyen Yunanistan’ın Savunma Bakanı Panos Kammenos'u engelledi. Kardak, 1996'da Türkiye'yle Yunanistan arasında büyük bir krize yol açmıştı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 12:37 - Güncelleme: 28-01-2018 12:37

Yunanistan Savunma Bakanı ve iktidarın küçük ortağı ANEL Partisi lideri Panos Kammenos Kardak'a gitmek istedi ancak bakanın bu isteği gerçekleşmedi.

Kardak'a çelenk atmak için Yunan hücumbotu ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı...

Türk Sahil Güvenliği tarafından yapılan ikazın ardından Yunanistan Heyeti, gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk etti.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere Yunan hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Kardak'a yaklaştırılmadı. Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.

TSK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak TSK'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Ocak 2018 tarihinde saat 11.30 sularında Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, Kardak Adaları bölgesine girme girişimi Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KILIÇDAROĞLU'NA 'GEL DE AL' DEMİŞTİ

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un adı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Yunanistan'ın Ege adalarının 18'ini işgal ettiğini" dile getirmiş, Yunan Bakan Kammenos da Sparta Kralı Leonidas’in MÖ 480 yılında Thermopile geçidinde teslim olup silahlarını bırakmasını isteyen Pers komutan Serhas’a söylediği “Molon lave” (Gel de al) sözüyle yanıt vermişti. Yunan Savunma Bakanı “Cevabımız gel de al’dır. Yunanlar öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor” demişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adaları gel de al' yorumuyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor bana. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al.' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı. Bitti o kadar" diyerek tartışmaya noktayı koymuştu.

KARDAK'TA NE OLDU: 1996 yılında bir Türk gemisinin Kardak’ta karaya oturması iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Yunan Ordusunun kayalıklara bayrak dikmesinin ardından, Türk komandoları da adaya çıkarak Türk bayrağı dikmişti. Kriz, ABD ve NATO'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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