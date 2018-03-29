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Yunanistan o teröristi de iade etmedi!..

Yunanistan o teröristi de iade etmedi!..

Yunanistan'da mahkeme, AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden olan DHKP-C üyesi Hasan Biber'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 17:08 - Güncelleme: 29-03-2018 17:08

Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanarak tutuklu yargılanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının da şüphelilerinden olan DHKP-C üyesi Hasan Biber'in Türkiye'ye iadesi talebini reddetti.

SAVCI İSTEDİ MAHKEME VERDİ: Nafplio İstinaf Mahkemesi, sanık Biber'e ilişkin Türkiye'nin iade talebine red kararı verdi. Savcının mütalaası yönünde karar veren Yunan hakimler, Biber'e yönelik Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi. Yunanistan'da yargılanması devam edecek olan Biber, duruşmasının ardından yeniden hapishaneye gönderildi.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN TALEBİNİ DAHA ÖNCE DE REDDETTİ!

Yunan yargısı, daha önce diğer örgüt üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Secer'e ilişkin de Türkiye'nin iade taleplerini reddetmişti.

Kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

AK PARTİ GENEL MERKEZE SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ ARASINDA

Biber, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının şüphelilerinden olmasının yanı sıra daha önce mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Bekir 29 Mart 2018 17:31 MİT Gidip FETÖ'cüleri toplayıp geldi. iade falan da sormadı hani. DHKPC PKK Toplayamıyorsa ben sorarım ne oluyor hayırdır diye?

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