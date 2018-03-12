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Yunanistan duyurdu: Tansiyonu yükseltecek hamle!

Yunanistan duyurdu: Tansiyonu yükseltecek hamle!

Türkiye ile Yunanistan arasından son zamanlarda yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklenecek. 2 Yunan askerin tutuklanmasının ardından istediğini alamayan Yunanistan, yeni bir hamle yaparak Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat yapacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 17:58 - Güncelleme: 12-03-2018 17:58

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.

"İYİ BİR TARİH KİTABI OKUSUNLAR": Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar" sözleriyle yanıt vermişti.

YUNANİSTAN PROVOKASYON PEŞİNDE: İstediğini alamayan Yunanistan, yeni bir hamle yaparak Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat yapacağını açıkladı.

Yaklaşık 2 ay önce de provokasyon amacıyla Kardak'a yaklaşan Yunan gemisi, sahil güvenlik ekipleri tarafından arkadan çarpılarak bölgeden uzaklaştırılmıştı.

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