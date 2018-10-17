Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas istifa etti!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Prespes anlaşması konusunda gerginlik yaşadığı kabine toplantısının ardından istifasını sundu.

Kathimerini gazetesinin bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kocyas, Başbakan Aleksis Çipras'ın Kammenos'a karşı kendisini savunmamasından rahatsız oldu.

Aynı kaynaklar Kammenos'un Kocyas'ı Dışişleri Bakanlığı'nın gizli fonlarını kötü yönetmek ve spekülasyonlarıyla ekonomik krizlerin kaderini belirleyen milyarder yatırımcı ve fon yöneticisi George Soros'un adamı olmakla suçladı, Kocyas da bu iddialara tepki gösterdi.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Prespes anlaşması konusunda gerginlik yaşadığı kabine toplantısının ardından istifasını istifasını sundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın yerine Dışişleri bakanlığı görevini de yürütecek.