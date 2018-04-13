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Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi!

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi!

ABD'nin olası Suriye operasyonunda bir ülke daha kendini geriye çekti. Almanya, İtalya ve Hollanda'dan sonra, son günlerde Türkiye'ye karşı agresif mesajlar veren Yunanistan da "Operasyon olursa biz yokuz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 20:34 - Güncelleme: 13-04-2018 20:34

Yunanistan, ABD’nin olası Suriye operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirildi. Almanya ve İtalya da muhtemel operasyona katılmayacaklarını duyurmuştu.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye’ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.

"AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMLERDE BULUNMALI"

Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE'Yİ DE KONUŞTULAR

Çipras ve Makron arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Kıbrıs meselesinin de alındığı, gelecek dönemde Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 21:27 Türkiye taraf seçmesi demek savaşın başlaması demektir cumhurbaşkanımızın arabulucu olması çok yerinde bi karar olmuş aksi halde suriyeye çevirilirdi

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