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Yunanistan Cumhurbaşkanından Türkiye'ye küstah tehdit!

Yunanistan Cumhurbaşkanından Türkiye'ye küstah tehdit!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'yle ilgili tehdit dolu açıklamalar yaptı. Pavlopulos, Türkiye hakkında yaptığı açıklamada kan dökmekten çekinmeyeceklerini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 12:31 - Güncelleme: 02-04-2018 12:31

Türkiye ile Yunanistan arasından son zamanlarda yaşanan gerginliğin ardından karşılıklı açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, “Bunu her zaman söyleyeceğim: bizim sınırlarımız ve topraklarımız Avrupa Birliği’nin sınırları ve topraklarıdır. Bu nedenle sorumluluğumuz daha da büyük.

Bize ait olmayandan bir hak iddia etmiyoruz ve bir şey istemiyoruz. Uluslararası hukukun ve Avrupa müktesebatının bize verdiğini birlik içerisinde hep beraber savunma konusunda karar aldık. Tarihin bize verdiğini ve yeniden altını çizerek söylüyorum hiçbir hak iddiasında bulunmadan savunma konusunda karar aldık. Ancak hiçbir şey de vermiyoruz. Bu konuda da başkalarının gücünü hesaplamıyoruz, sadece ruhumuzun ve beraberliğimizin gücünü hesaplıyoruz.

"VATANIMIZI KORUMAK İÇİN KAN AKITIRIZ"

Son dönemde bazılarının geçmişi özleyerek halkların ve devletlerin güçlerini kilometrekarelerle ölçtüğünü görüyorum. Ancak biz aynı yolu izlemiyoruz. Hiç kimsenin bir metrekaresinde bile hak iddiasında bulunmuyoruz ne de bize ait olandan bir metre veririz. Ancak bizim için bu mücadele milli bir mücadeledir, var oluş mücadelesidir ve bu mücadeleyi hiç kimseden korkmadan yapıyoruz.

MEMLEKETİN KUTSALLARINI SAVUNMAYA KARARLIYIZ

Çünkü bizim için Yunan ruhu ve gücü için Mesolongili büyük şairimizin dediği geçerlidir. Kostis Palamas demiştir ki ‘Halkların büyüklüğü dönümlerle ölçülmez, kalbin mürettebatı ve kanla ölçülür’ Bazıları tarafından yanlış anlaşılmalar olmasın diye izah edeyim vatanımızı korumak için akıtmaya hazır olduğumuz kandan bahsediyor, başka hak iddialarında bulunmak için dökülen kandan değil. Bu mesajımız her yöne, bilsinler ki biz dostuz ancak tarihimizi ve bu memleketin kutsallarını savunmaya da kararlıyız.” şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR39 YORUM

  • Erol Baron 02 Nisan 2018 14:02 Yunanistan batıya bakarak konuşmasın, bir gün Türkiye ile baş başa kalacak.

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