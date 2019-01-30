Yunanistan Başbakanı Çipras haftaya Türkiye'ye geliyor!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in Türkiye ziyareti Atina'da haber bültenlerinin birinci gündem maddesini oluşturdu.
Çipras'ın gündeminde Türk-Yunan ilişkileri, AB-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorunu olması bekleniyor.
Sondaj çalışmalarının Doğu Akdeniz'deki gerginliği arttırdığı bir sırada gerçekleşecek olan bu ziyarette Çipras’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesini hedeflediği belirtiliyor.
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