Yunanistan Başbakanı Çipras haftaya Türkiye'ye geliyor!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in Türkiye ziyareti Atina'da haber bültenlerinin birinci gündem maddesini oluşturdu.

Çipras'ın gündeminde Türk-Yunan ilişkileri, AB-Türkiye ilişkileri ve Kıbrıs sorunu olması bekleniyor.

Sondaj çalışmalarının Doğu Akdeniz'deki gerginliği arttırdığı bir sırada gerçekleşecek olan bu ziyarette Çipras’ın iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesini hedeflediği belirtiliyor.