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Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da

Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da

YUNANİSTAN Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras, 2 günlük çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 17:09 - Güncelleme: 05-02-2019 17:09

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Çipras, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından resmi törenle karşılanacak. Çipras'ın, burada önce Fuat Oktay daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından gerçekleştirilecek heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde; Türkiye- Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 17:30 Bizim ucak bunun yaninda kargo ucagi gibi duruyor.Sonucta boyle bir ucakta is goruyor ne geregi var o kadar pahali luks ucaga?

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