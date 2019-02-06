Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'yı ziyaret etti

Çipras, bugün İstanbul'daki ziyaretlerine Ayasofya il Müzesi'yle başladı.

Sabah saat 09.45'de Ayasofya Müzesi'ne gelen Çipras ve Peristera Baziana'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, müzeye girişinde kendisini takip eden gazetecileri selamlayarak, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Çipras, müze ile ilgili bilgi aldığı sırada heyetin önüne gelen bir kedi de fotoğraf karelerine yansıdı.

Ayasofya Müzesi'nden saat 10.30'da ayrılan Çipras, Kabataş'tan hareket ederek Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek.