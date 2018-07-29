  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yunanistan 8 darbeciyi sakladığı yer ifşa oldu! Yangından son anda kurtardılar

Yunanistan 8 darbeciyi sakladığı yer ifşa oldu! Yangından son anda kurtardılar

YUNANİSTAN'da 88 kişisinin öldüğü Mati'deki orman yangını, 15 Temmuz darbesi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Yunan makamlarının koruması altına aldığı 8 darbeci askerin yerini ifşa etti. 8 darbeci, yangının ortasından son anda kurtarılmış...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-07-2018 07:10 - Güncelleme: 29-07-2018 07:10

YUNANİSNİSTAN'daki yangın felaketi, Yunan adaletinin koruması altına alıp bilinmeyen bir yerde sakladığı 8 darbeci askerin yerini ifşa etti. Vradini gazetesi, bugünkü haberinde, 88 kişisinin öldüğü Mati yangınında kurtarılan ve Türkçe konuşan 8 yabancının, muhtemelen 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçan darbeci askerler olduğunu ileri sürdü.

KARA KUVVETLERİ'NİN REHABİLİTASYON MERKEZİ... Gazete haberinde, geçen pazartesi günü öğleden sonra yangın başladığında, Mati’den yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Aya Andrea sahil kasabasında, Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait rehabilitasyon merkezinin de boşaltıldığını belirterek “Burada, gözden uzak bir noktada bulunan 2 evden Türkçe konuşan 8 yabancı çıkarıldı ve herkesten önce bölgeden uzaklaştırıldı” dedi.

ALEVLER YAYILMADAN KAÇIRILDILAR... Vradini haberinde “Yabancılar son derece tedirgindi, sözkonusu 8 kişi muhtemelen Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerdi, Kara Kuvvetleri yetkilileri, hem hayatlarının tehlikeye girmemesi hem de nakilleri sırasında trafiğe takılmamak için 8 yabancıyı alevler yayılmadan bölgeden uzaklaştırdı” diye ekledi.

18 AY SONRA SERBEST BIRAKMIŞLARDI... Darbeci askerler 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğu için geçen haziran ayı başlarında Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden tahliye edilerek, gizli tutulan bir yere nakledilmişlerdi. Yunan medyası, askerlerin eski bir askeri kışlaya götürüldüklerini ve yaklaşık 80 güvenlik görevlisi tarafından korunduklarını ileri sürmüştü.

Yunanistan darbeci askerleri askeri kampta korumaya aldı

Atina'dan darbeci askerlere 24 saat silahlı koruma

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yunanistan 8 darbeciyi sakladığı yer ifşa oldu! Yangından son anda kurtardılar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro