Yunanistan 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı!

Meriç Nehri kıyısında gözaltına alınan 4 Türk vatandaşının Orestiada savcılığına götürüldüğü belirtildi.

Askeri yasak bölge yakınlarında oldukları sebebi ile gözaltına alınan 4 Türk vatandaşının 2’sinin muhabir oldukları aktarıldı. 2 Türk muhabirin, Meriç nehri kıyısında dün kaybolan aile konusunda haber yapmak istedikleri biliniyor.

Diğer 2 Türk’ün ise Selanik’ten geldiği, muhabirlere yardım etmek için bölgede olduklarını iddia ediliyor. Yunan makamlarının soruşturması devam ediyor.