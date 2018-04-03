Yunan şarkıcının Türkiye konseri Yunanistan’ı karıştırdı

Yunan medyası, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Glykeria’nın Türkiye’de konser verecek olmasını 'düşüncesizlik' olarak yorumladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı Yunan medyasında çıkan haberlere göre, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde Glykeria’nın Türkiye’de konser verecek olması bazı Yunanların tepki göstermesine neden oldu. Yunanistan’daki bazı sosyal medya kullanıcıları, iki Yunan askeri Türkiye’de gözaltına alınmışken Glykeria’nın İstanbul’da konser verecek olmasını ‘düşüncesizlik’ olarak yorumladı.

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Yunan medyasına göre bazı kullanıcılar da Glykeria’nın “Türkiye’nin Ege ve Kıbrıs üzerindeki provokasyonlarının arttığı bir dönemde İstanbul’daki konserini iptal etmesi” gerektiğine dair yorumlarda bulundu. Sanatçının ajansı ise konuyla ilgili olarak, “bu konserlerin çok uzun zaman önce planlandığını ve diğer ülkelerle ilişkilerin iyi ya da kötü olacağına yönelik bir karar verilmediğini” dile getirdi. Twitter

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İş Sanat’ın kültür merkezinde sahne alacak olan Glykeria daha önce de Türkiye’ye konser için gelmişti. Rebetikonun en önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Glykeria’nın Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi var.

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