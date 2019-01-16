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Yunan sahil güvenlik göçmen botuna bakın ne yapmış!

Yunan sahil güvenlik göçmen botuna bakın ne yapmış!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde botları su alan 46 düzensiz göçmenin kurtarıldığı olayda kızını kaybeden Iraklı Muhammed Fadıl, yolculuklarında yaşadıklarını ve kurtarılmalarını anlattı

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 07:39 - Güncelleme: 16-01-2019 07:39

Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenleri taşıyan botun su alması sonucu kızı Zeynep'i kaybeden Muhammed Fadıl'ın (30), Kuşadası Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolü tamamlandı.

Fadıl, burada gazetecilere tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Irak'tan İzmir'e geçen hafta geldiklerini, buradan iletişime geçtikleri kişinin kendilerini sahile bıraktığını söyledi.

"BİZİ KENDİ BOTLARIYLA DÖNDÜRMEYE BAŞLADILAR"
Denize açıldıklarını ve bir süre gittikten sonra Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait olduğunu düşündükleri bir botun kendilerini durdurduğunu anlatan Fadıl, "Yunan bahriyeliler yanımıza geldi. Çok fazla dalga vardı. Biz sandık ki bizi kurtarmaya geldi. Bize motoru kapatmamızı söyledi. Botumuza bir ip bağladılar. Bizi kendi botlarıyla birlikte döndürmeye başladılar. Şapkalı 2 kişi vardı. Rica ettik, yalvardık ama dinlemediler. İnsanlık dışı bir şey. Bizi öldürmeye kalktılar." iddiasında bulundu.

Acımasızca ölüme terk edildiklerini iddia eden Fadıl, "Yapmayın çocuklar var dedik ama dinlemediler. Bir müddet sonra bizi bırakıp gittiler. Çok fazla dalga olduğu için botun içine su girdi. Ben iki çocuğumu kurtardım ama diğerini kurtaramadım. Sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve bizi kurtardı. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Kuşadası'nda yaklaşık 5 mil açıkta düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun su aldığı ihbarı üzerine bölgeye 3 Türk Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirilmiş, su alan ve yarı batık haldeki bottaki 46 düzensiz göçmeni kurtaran ekipler, 4 yaşındaki bir kız çocuğunun da cesedine ulaşmıştı.

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Kaynak : AA

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