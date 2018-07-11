Yunan prensesten skandal paylaşım! Tüm dünya şaşıp kaldı

Yunanistan’ın Prensesi Maria-Olympia'nın kısa süre önce Instagram'da paylaştığı gönderi skandala neden oldu. Kraliyet ailesinin üyesi olmak bazı davranış kurallarını da beraberinde getiriyor. Kurallara uymamak büyük bir tepki toplayabiliyor. İngiltere Kraliçesinin eşi Prens Charles’ın vaftiz kızı olan Yunanistan ve Danimarka'nın Prensesi Maria-Olympia'nın yaptığı paylaşımda tepki toplayan nokta başkaydı.
SKANDALA İMZA ATTI: Hikâyede paylaştığı fotoğrafta, leopar desenli bir elbise ve güneş gözlüğü takarken görülüyor.Prenses, paylaştığı fotoğrafta “orta parmağını” gösteriyor. Prenses bunu akşam saatlerinde paylaştığı ve karanlıkta olduğu için güneş gözlüğü takmasını garip bulanlar oldu. İngiltere ve Yunan basını, bu konuda Prensesi uygunsuz davranmak ile eleştirdi. Fotoğraf yüklendikten hemen sonra kaldırılsa da ekran görüntüsü alanlar fotoğrafı tekrar paylaştı.
Her paylaşan altına tepkisini de yazmaktan kaçınmadı. Biri Yunanca, “Sen bir prensessin, ona göre davran. Terbiyeni takın.” dedi.
Bir başkası ise, “Sevsen de sevmesen de sen bir prenses ona göre davran. Terbiyeni takın. Büyükbabanı küçük düşürüyorsun.” yorumunu yaptı.
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