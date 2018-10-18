Yunan gemisi Doğu Akdeniz'de Türk araştırma gemisini taciz etti!

Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edildi. Dışişleri Bakanlığı, Yunan savaş gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından engellendiğini duyurdu.



Doğu Akdeniz'de araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz eden Yunan fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca engellendi. Haberi Anadolu Ajansı 'son dakika' koduyla duyurdu.

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A UYARI: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklama şöyle:

"R/V “Barbaros Hayreddin Paşa” gemisi tarafından Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda bu sabah (18 Ekim) itibariyle yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır. Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hususta dün yapılan basın açıklaması uluslararası hukuk bakımından tamamen temelsizdir. Yunanistan’ın gerçekçi olmayan iddialarında ısrar etmesi¸ ikili ilişkilere ve bölge istikrarına zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan’a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz."