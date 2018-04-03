  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yunan gazeteciden Türkiye uyarısı! Halk korku içinde

Yunan gazeteciden Türkiye uyarısı! Halk korku içinde

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-04-2018 08:49 - Güncelleme: 03-04-2018 08:49

Yunanistan'da yayın yapan gazetelerin son günlerdeki tek gündemi Türkiye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğraflarıyla çıkan gazetelerin köşe yazarlarının da gündemi farklı değil.

Köşesinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren son isim Vasilis S. Kanellis oldu.

Yunan gazetecinin "Ege'deki savaş naraları Yunanistan'da neden korkuya neden oluyor" başlıklı yazısı itiraf niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'DEN KORKUNUN KANITI: Ülkesindeki büyük bir şirketin havaalanını bir etkinlik için kiralamak istediğini yazan Kanellis, turuncu alarm nedeniyle olumsuz yanıt alındığını söyledi. Yunan gazeteci, durumu "Bu, Silahlı Kuvvetlerin, Türkiye tarafından tahriklerin artırılmasından korkarak teyakkuzda olduğunu doğrulayan birçok olaydan sadece biri." ifadeleriyle yorumladı.

HALK KORKU İÇİNDE

Yunanistan'ın ekonomik sorunlarını hatırlatan Vasilis S. Kanellis, halkın Türkiye ile çatışma riski nedeniyle korku içinde olduğunu söyledi.

İLİŞKİLERİ DÜZELTELİM YOKSA...

Ülkenin savaş durumu görüntüsünün, ekonomik krizden çıkma ve turist çekme çabasına yardımcı olmayacağını ifade eden Yunan gazeteci, Türkiye ile ilişkilerin iyiye gitmesinin ülkesine fayda sağlayacağını savundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yunan gazeteciden Türkiye uyarısı! Halk korku içinde haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • fatih 03 Nisan 2018 08:54 korkun bizden tabi bir gün ansızın selanikteyiz alçaklar sizi nasıl olsa eski toprağımız.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro