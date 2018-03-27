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Yunan gazeteciden bomba Türkiye itirafı! Bizim için acı da olsa...

Yunan gazeteciden bomba Türkiye itirafı! Bizim için acı da olsa...

Yunanistan-Türkiye gerilimini değerlendiren Kostas Zahariadis, Türkiye'nin harekete geçmesi durumunda Yunanistan'ın büyük zarar göreceğini söyledi. Zahariadis; "Türkiye Erdoğan döneminde geniş stratejik çıkarlarını ve hedeflerini ileriye götürme konusunda kimseyi “takmadığını” kanıtladı. Bizim için ne kadar acı da olsa göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 11:43 - Güncelleme: 27-03-2018 11:43

Akdeniz'deki sondaj gerilimine Avrupa Birliği de katıldı. Yapılan tüm açıklamalara rağmen Türkiye'nin tavrı değişmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Türklerin hakkını sonuna kadar savunacaklarının sinyalini verdi.

Rum yönetimi ile Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin itiraflarla dolu bir yazı yayınlandı.

Alithia Gazetesi'nde Kostas Zahariadis'in imzasıyla yayınlanan yazıda, Rum ve Yunan siyasetçilerin ne söylemesini bilmesi gerektiği istendi.

TÜRKİYE KİMSEYİ TAKMIYOR: Türkiye'nin kimseye boyun eğmediğine dikkat çeken Yunan gazeteci, "Türkiye daima özellikle de Erdoğan döneminde geniş stratejik çıkarlarını ve hedeflerini ileriye götürme konusunda kimseyi “takmadığını” kanıtladı. Ayaklarımızı yere sağlam basmayı istiyorsak bizim için ne kadar acı da olsa göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek." ifadelerini kullandı.

AVRUPA TÜRKİYE'NİN ESİRİDİR

"Avrupalılar hazır bile olsa şunu unutmamaları gerekiyor ki Türkiye Avrupa’nın esiri değil." diye yazan Zahariadis, "Avrupa Türkiye'nin esiridir" dedi.

YUNANİSTAN BATAR

Türkiye'nin elinde mülteci kozu olduğuna da dikkat çeken Yunan gazeteci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kozunu kullanması durumunda, ekonomik krizdeki Yunanistan'ı en büyük kurban olacağını ifade etti.

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