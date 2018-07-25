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Yunan feribotu arızalandı! Türkiye harekete geçti

Yunan feribotu arızalandı! Türkiye harekete geçti

İstanköy Adası-Bodrum seferinde arızalanan Yunanistan bayraklı yolcu feribotu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma botuyla Bodrum Limanı'na getirildi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 20:50 - Güncelleme: 25-07-2018 20:50

Yunanistan bayraklı yolcu feribotu, Muğla'nın Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında arızalandı. 168 yolcusu olduğu belirtilen feribot, ihbar üzerine bölgeye giden "KIYEM 2" isimli kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Limanı'na çekildi.

Kurtarma botuna Sahil Güvenlik Komutanlığı botu da eşlik etti. Burada zodyak botlarının da yardımıyla gümrük alanına yanaştırılan feribottan güvenli şekilde karaya indirilen yolcular, daha sonra gümrükten geçti.

Kurtarma botunun kaptanı İlhami Şerifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arızalanan yolcu feribotuna kısa sürede ulaştıklarını ve 168 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştırdıklarını söyledi.

15 DAKİKADA ULAŞTI

Yolculardan Tayfun Hazır da yabancı uyruklu yolcuların bazılarının ilk başta tedirginlik yaşadığını, ancak kurtarma ekibini görünce sevindiklerini ifade etti. 

Feribotun Bodrum'daki acente yetkilisi Metin Önder de feribotta iki makinenin de arızalandığını belirterek, "Haber alındıktan sonra 2-3 dakika içerisinde hareket ettik, 15 dakikada ulaştık. Yedekleyip limana getirdik." dedi.

Önder, "KIYEM 2"nin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, kısa süre önce Bodrum'a getirildiğini aktardı.Feribotun kaptanı Georgios Panagakis, kurtarma botu görevlilerine teşekkür etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 21:07 yunanistana noluyor.......onların papazının dediği gibi çipras ateistmide bunlar oluyor ne ? ..tabiki hiciv yaptım ama yunanistana birşeyler oluyor anlaşılan..

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