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Yunan Dışişleri Bakanı Kocyas'ın kitabında olay ifadeler

Yunan Dışişleri Bakanı Kocyas'ın kitabında olay ifadeler

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın 2015-2018 yılları arasındaki Kıbrıs müzakerelerine ilişkin kitabı kısa süre içinde yayımlanacak.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 17:53 - Güncelleme: 20-07-2018 17:53

Yunan Bakan Kocyas, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44’üncü yıldönümünün kutlandığı ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden gündeme geldiği bugünlerde, “Kıbrıs’ın hainleri’ kitabını yazdı. Kocyas, ‘300 Spartalı’ filmiyle popüler olan Yunanlı ünlü tarihçi Heradot’un anlattığı, Perslerle Sparta Kralı Leonidis arasındaki Termofil savaşından örnek verdi ve “Kendisi de Yunanlı olan Ephialtes, Leonidis’e ihanet etti. BM Kıbrıs müzakerelerinde Rum ve Yunan gazetecilerden çok sayıda Elphialtes (hain) buldu. Türklerden ise, bulamadı” dedi.

'Elphialtes' adı Yunanca’da ihanet eden bir kişi ya da grup anlamında kullanılıyor.

Nikos Kocyas’ın Yunanistan’da Dışişleri Bakanı olduğu günden bugüne Kıbrıs müzakerelerinde yaşadıklarını anlattığı ‘2015-2018 Kıbrıs’ adlı kitabı, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak. İngilizce ve Yunanca basılmaya hazırlanan kitabın ön sözü Yunan medyasında yayınlandı. Kocyas, önsözünde Kıbrıs müzakerelerini yürüten eski BM özel danışmanı Norveçli diplomat Espen Barth Eide’yi ve Yunanlı-Rum gazeteci ‘hainleri’ hedef tahtası yaptı.

"TÜRKLERDEN ARAMADI BİLE"

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Eide’nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminde çok sayıda gazeteci ile yakın ilişkiler kurduğunu, Kıbrıs müzakerelerinde Lefkoşa ve Atina’da hükümetlerin ağır medya saldırısı altında kaldığını savundu. BM temsilcisi Eide’nin Türkiye’de benzer bir yandaş gazeteci arayışında olmadığını anlatan Kocyas, “Birinci neden Türkiye buna izin vermezdi, ikinci neden ise, Helen (Yunan) tarihinde de görülüyor, bizim tarafta Elphialtes (hain) bulmak çok kolay” dedi.

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ KALKMALI

Kocyas İsviçre’de geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı Kıbrıs Konferansı sırasında ve öncesinde Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin tamamen adadan çekilmesini savunduğunu belirtti. Yunan ve Rum medyasından destek bulamadığını ve ağır eleştiriler aldığını belirten Kocyas, “Günün sonunda Kıbrıs ve Yunanistan’da halktan büyük destek aldım. BM de Kıbrıs sorununun çözümü için en önemli konunun asker ve garantiler olduğunu anladı” ifadelerini kullandı.

Kocyas’ın Kıbrıs kitabı, BM özel danışmanı Eide’ye gönderdiği bugüne kadar yayınlanmamış mektuplar, röportaj ve söyleşiler ile kendi konuşmalarından oluşuyor.

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