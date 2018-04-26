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Yunan basınından Abdullah Gül yorumu! Aday olursa...

Yunan basınından Abdullah Gül yorumu! Aday olursa...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için yürütülen adaylık görüşmeleri Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Abdullah Gül aday olursa mutlak bir siyasi derbi olur yorumunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 08:46 - Güncelleme: 26-04-2018 08:46

Ethnos Gazetesi'nde çıkan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesi için Abdullah Gül'ün aday yapılmak istendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurmasından sonra harekete geçen siyasi partiler, Abdullah Gül'ü aday göstermek için üst üste görüşmeler gerçekleştirdi.

Henüz sonuç çıkmayan görüşme trafiği Yunan basınında da geniş yer buldu.

GÜL'ÜN ÜZERİNE OYNUYORLAR: Ülkede yayın yapan Ethnos Gazetesi'nde, Yorgos Skafidas imzasıyla "Erdoğan'ı devirmek için Gül'ün üzerine oynuyorlar" başlığıyla bir yazı yayınlandı.

"SİYASİ DERBİ OLUR"

Türkiye'de muhalif partilerin ortak aday üzerinde çalışmalar yaptığına dikkat çeken Yunan gazeteci, Abdullah Gül'ün aday olmasını şu sözlerle yorumladı: "Eğer gerçekleşirse mutlak bir siyasi derbi olur: Türkiye’yi yıllarca yan yana yönetmiş olan iki eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanlığına seçilme amacıyla karşı karşıya gelmektedir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • reel 26 Nisan 2018 09:09 yunanlıların ve içimizdeki irlandalıların en çok istediği senaryo bu.

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