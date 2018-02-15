Yunan Başbakanı Çipras rest çekti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Denizcilik Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada "Şimdi, yarın ve her zaman mesajımız açıktır… Yunanistan, toprak ve karasularının bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yönelik herhangi bir meydan okumaya izin vermeyecek, kabul etmeyecek ya da göz yummayacak. Yunanistan oyunlar oynayan bir ülke değil" dedi.

Bazı internet sitelerinin Yunan basınını kaynak göstererek yayınladığı haberlerde, pazartesi gecesi 23.45'te bir Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan sahil güvenlik botunun aşırı yakınlaştıktan sonra çarpıştıkları ve Yunan gemisinde çarpışmadan kaynaklı hasar oluştuğu belirtilmişti.

Çipras Yunanistan'ın deniz sınırlarının AB'nin sınırları olduğunu ve sert söylemlerin AB'nin bütününe yönelik olduğunu ifade etti.

Ege Denizi'ndeki son olayın Türkiye'nin 'insan hayatını tehlikeye atan sorumsuz tavrının sonucu' olduğunu ifade eden Çipras, Yunanistan'ın egemenliği hakkında şüphe oluşmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Çipras ayrıca, Türkiye'ye uluslararası hukuka ve barış içinde birlikte yaşamaya saygılı olma çağrısında bulunduklarını da belirtti.

ÇAVUŞ ADASI'NDA İNŞAAT BAŞLADI: KARDAK Kayalıkları'nda gerginliğin artması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbotlar, iş makinelerinin adaya nakli sırasında çevrede kuş uçurtmadı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi ile Kardak kayalıkları arasında bulunan, üstünde 350 yıllık Osmanlı Feneri ile gözetleme kulesinin yer aldığı, 300 metre uzunluğunda ve 70 metre genişliğindeki Çavuş Adası'na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yeni gözetleme kulesi, iskele ve askerlerin barınacağı konut yapılmasına karar verildi. 3 haftada tamamlanması beklenen inşaat, bugün başladı. Adaya öğle saatlerinde, Gümüşlük Limanı'ndan römorkörler ile jeneratör, su tankı, iş makinesi ve işçiler götürüldü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait hücumbotların, saat 12.00'de yapılan nakil sırasında, iş makinelerinin Çavuş Adası'na ulaştırıldığı güzergahta önlem aldığı görüldü.

Kardak kayalıklarına 30 metre uzaklıktaki 2 Türk botu ise önleme harekatını sürdürdü. 2 Yunan botunun da Kilimli (Kalimnos) Adası yakınlarından gelişmeleri izlediği, Kardak kayalıklarına yaklaşmadığı görüldü. Bölgede halen 4 Yunan, 6 Türk sahil güvenlik botu bulunuyor.

Öte yandan Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'nda Yunanlar, 21 Ocak'ta, gözetleme kulesinin yanına hangi amaçla kullanılacağı bilinmeyen inşaata başlamıştı.