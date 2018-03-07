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Yunan Bakan'dan küstah Türkiye çıkışı!

Yunan Bakan'dan küstah Türkiye çıkışı!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, tutuklu Yunan askerlerine ilişkin, "İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler" dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 20:30 - Güncelleme: 07-03-2018 00:32

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü.

Kamenos, “Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Yani konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor” diye konuştu.

Kamenos, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye’den yasa dışı mülteci ve göçmen sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti.

Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.

ÇİPRAS'TAN  GUTERRES'E TELEFON

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras ve Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Makedonya ile isim sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bilgisi yer aldı.

Yunan basınında Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ise Çipras, Guterres'ten, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin iadesine yönelik "hızlı ve olumlu bir sonucun" elde edilmesi için devreye girmesi talebinde bulundu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 07 Mart 2018 06:08 Türkiye de nato ülkesidir, natonun sınırında savaşıyor, üç milyon mülteci besliyor. Nerdesiniz kansızlar. Hayrullah Taşdelen

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