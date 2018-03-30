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Yunan bakandan haddi aşan Türkiye açıklaması!

Yunan bakandan haddi aşan Türkiye açıklaması!

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yle ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu. Kammenos Türkiye’nin eylemleriyle Avrupa değerlerinden giderek uzaklaştığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 08:59 - Güncelleme: 30-03-2018 08:59

Kammenos, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Vigen Sarkisyan ile ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa değerlerine, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygıya yaklaştığını görmek isterdik.

Ancak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın açıklamaları ve aldığı kararlar Türkiye'yi Avrupa, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumdan uzaklaştırıyor" dedi.

Yunan bakanın görüşüne göre, bu eylemler 'Osmanlı imparatorluğunu canlandırma hayalleriyle' ilgili.

Kammenos, "Biz, Türkiye'yi barış istediğimize ikna etmeye çalışacağız ama Türk tarihinin birçok anlarını, Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü ona hatırlatmak zorundayız" diye ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 10:04 BİZ DE SANA OSMANLININ YÜKSELİŞİNİ HATIRLATALIM O VAKİT :)))

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