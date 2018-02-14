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Yunan Bakan Türkiye’yi şikâyet etti

Yunan Bakan Türkiye’yi şikâyet etti

Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, geçen pazartesi Kardak yakınlarında Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemilerinin çarpışmasıyla yaşanan gerilim için Türkiye’yi NATO ülkelerinin savunma bakanlarına şikayet etti.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 22:29 - Güncelleme: 14-02-2018 22:29

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Nato Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, hem İttifak’ın genel sekreterine hem de mevkidaşlarıyla yaptığı ikili görüşmelerde, Kardak’ta  yaşananlarla ilgili olarak ses ve görüntü kayıtları verdiğini söyledi. 

Kammenos “Türkiye’nin son günlerde özellikle Kardak yakınlarındaki davranışlarının yanısıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk yetkililerin açıklamalarının neden olduğu gerginlik hakkında NATO savunma bakanlılarına bilgi verdim” dedi. 

Türkiye’nin Yunan karasularını ihhal ederken aynı zamanda AB’nin de karasularını ihlal ettiğini ileri süren Kammenos, “NATO’da Türkiye’nin bir komşu, bir müttefik gibi davranmadığı artık idrak edildi” diye konuştu. 

Kammenos, Atina Haber Ajansı’na verdiği demeçte “Kardak kayalıkları Yunan adalarıdır. Yunan Sahil Güvenrik ve Deniz Kuvvetleri oradadır ve ulusal egemenlik konularında geri adım atmamız sözkonusu değildir. AB ve NATO’dan açık tavır almalarını bekliyoruz” dedi. 

Yaşanan gerilim nedeniyle bölgedeki gelişmeleri çok yakından izleyen AB de, tonunu Türkiye aleyhine yükseltmeyi sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’nin tavrına kesinlikle karşıyım” dedi.

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  • Misafir 15 Şubat 2018 03:04 Avrupaya girersek tüm sorunları çözmüş oluruz kürt sorunu başta olmak üzere

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