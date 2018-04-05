Yunan Bakan Türkiye'yi kışkırttı: Cesaretiniz varsa...

Türkiye'yi "kışkırtmaya devam eden düşman" olarak nitelendiren Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nin Türkiye’ye yakın kısmındaki adalarda daha fazla askeri personelin görevlendirilmesini emrettiğini söyledi.



KÜSTAH TEHDİTLER: Son dönemde gerilimin tırmandığı Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde karşılıklı açıklamalar olayın boyutunu değiştiriyor. Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, küstah tehditlerine bu sefer de Türkiye’yi gören İkarya adasında devam etti.

"YUNANLILAR BİRLİK OLUP ONLARI EZECEKTİR"

Yunan Bakan, adalara ve Türkiye sınır bölgesine 7 bin asker gönderdiklerini belirterek, "Cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler. Yunanlar birlik olup onları ezecektir" dedi. Kendilerini provoke etmeye devam eden düşman karşısında Yunanların uyanık olması gerektiğini söyleyen Kammenos, "Onların tehdit ve provokasyonları bizi dize getirmeyecek. Aksine güçlendirecek" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLU YUNAN ASKERLER İÇİN "ONLARI GİDİP ALIRIZ" DEDİ

Kammanos, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için de "Onları gidip alırız, özgürlüklerine kavuştururuz, vatana geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklama ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yorgos Katrouglaos'tan geldi. Bakan Yardımcısı, Yunanistan'a firar eden 8 askere darbeci oldukları için sığınma hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olacağını belirtti.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI

Öte yandan Atina'daki Türk Büyükelçiliği boyalı saldırının hedefi oldu. Rubikonas adlı iktidar karşıtı grup üyesi 8-10 kişilik grup büyükelçilik binasına içinde kırmızı boya olan şişeler fırlattı. Saldırıda binanın dış duvarı hasar gördü, bekleme salonunun da camları kırıldı. Saldırının ardından halk otobüsüne binen 5 grup üyesi, otobüsü durduran polis tarafından gözaltına alındı. (Kaynak: DW)