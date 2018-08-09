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Yunan bakan iyice küstahlaştı! Bu kez hedef doğrudan Erdoğan

Yunan bakan iyice küstahlaştı! Bu kez hedef doğrudan Erdoğan

Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkileri germek için Savunma Bakanı Panos Kammenos yine sahnede. Her fırsatta Türkiye'ye saldıran bakan bu kez Türkiye'deki iki Yunan askerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutuklattığı yalanını ortaya attı.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 15:31 - Güncelleme: 09-08-2018 15:31

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Mart ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını" öne sürdü.

Antenna Televizyonu'na konuşan Kammenos askerler için, "Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A KÜSTAH SUÇLAMA...Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

Meriç'teki sınırı "kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini" kabul eden iki askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanarak Edirne Cezaevi'ne gönderilmişlerdi.

Panos Kammenos, ilk açıklamalarında 2 Yunan askerinin Türkiye tarafından "rehin" alındıklarını söylemişti.

ASKERLER 5 AYDIR TUTUKLU...Her ay başında "yargı gününe kadar tahliye edilmeleri" başvuruları reddedilen askerler 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu.

Kammenos ise sivri diliyle sık sık Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliği tırmandıran bir siysetçi.

Yunanistan'da, Savunma Bakanı'nın son açıklamasında Cumurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez doğrudan suçlayarak, iki ülke arasındaki söz düellosunu yeniden artıracağı şeklinde yorumlar yapılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Töre 09 Ağustos 2018 16:53 Türk kızarsa Yunanistan kalmaz. Sınırında sorun mu var genişlet demiş Hun imparatoru Atilla

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