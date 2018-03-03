Yunan askerlerinin ilk görüntüleri ve ifadeleri

Jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklandı. Yunan askerlerinin ifadeleri de ortaya çıktı.
İki Yunan askerinin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.
Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugünkü basın toplantısında askerlerin kısa süre içinde Yunanistan'a dönmesini beklediklerini söyledi.
Yunanistan, gözaltına alınan 2 askerinin iadesi için girişimlere başladı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER