Yunan askerlerinin ilk görüntüleri ve ifadeleri

Edirne’de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklandı.

Yunan askerlerinin ilk görüntüleri ve ifadeleri

Jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve 'Askeri yasak bölgeye girmek' suçlarından tutuklandı. Yunan askerlerinin ifadeleri de ortaya çıktı.



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Yunan askerlerinin ilk görüntüleri ve ifadeleri

İki Yunan askerinin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

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Yunan askerlerinin ilk görüntüleri ve ifadeleri

Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugünkü basın toplantısında askerlerin kısa süre içinde Yunanistan'a dönmesini beklediklerini söyledi.

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Yunan askerlerinin ilk görüntüleri ve ifadeleri

Yunanistan, gözaltına alınan 2 askerinin iadesi için girişimlere başladı.

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