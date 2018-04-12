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Yunan askerler AB gündeminden düşmüyor

Yunan askerler AB gündeminden düşmüyor

Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklanan ve yargı süreçleri devam eden iki Yunan askeri, Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminden düşmüyor. Atina’nın yeni bir hamlede bulunarak konunun AB Komisyonu tarafından açıklanacak Türkiye Raporu’nda yer almasını sağlaması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 20:29 - Güncelleme: 12-04-2018 20:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile bir araya geldiği Varna’daki toplantının ana başlıklarından biri haline gelen konu şimdi de Avrupa Parlamentosu’nun (AP) gündemine girdi. AP’deki siyasi grupların liderlerinden oluşan Başkanlar Konferansı, konunun gelecek hafta Strasbourg’da yapılacak oturumlarda ele alınmasını kararlaştırdı.

AP’nin 17 Nisan’daki bir oturumu Yunan askerlerin durumuna ayrılacak. Özellikle aşırı sol grubun çaba gösterdiği konunun gündeme alınması, AP’nin Türkiye’den gelen, “sürecin devam ettiği ve kararı verecek olanın yargı olduğu” yönündeki mesajları görmezden geldiğini göstermesi açısından dikkat çekiyor.

AP üyelerinin oturum sırasında Türkiye’den tutuklu iki askerin durumu hakkında netleştirme talep etmeleri ve yargı sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmaları bekleniyor. AP’nin AB üyelerine yönelik olarak da tüm diplomatik imkânları kullanarak Türkiye’ye baskı yapma mesajı vermesi öngörülüyor.

TÜRKİYE RAPORU’NA GİREBİLİR

Türkiye, daha önce bu konudaki telkinlere kapalı olduğunu ve yargı kararının beklenmesi gerektiğini AB’ye çeşitli kanallar aracılığıyla ve üst düzeyde iletmişti. AB’nin telkinlerine karşı Ankara pozisyonunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bu durum da Yunanistan’ın konuyu sürekli sıcak tutması sonucunu doğurdu. İki askere ilişkin önümüzdeki günlerde gelişme yaşanmaması halinde Atina’nın yeni bir hamlede bulunarak konunun AB Komisyonu tarafından açıklanacak Türkiye Raporu’nda yer almasını sağlaması bekleniyor.

JUNCKER RİCA ETMİŞTİ

AB, iki Yunan askeri konusunda 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılan toplantıda çok ısrarcı olmuştu. Özellikle Juncker, konunun üzerinde ısrarla durup birden fazla kez gündeme getirerek Erdoğan’a, “Sen büyük bir lidersin. Karda kaybolan iki asker senin için tehlike değil. Bu askerlerin 8 Nisan’daki Ortodoks Paskalyası’nı evlerinde kutlamaları çok büyük bir jest olur” demişti. Bunun üzerine Erdoğan, sert tepki gösterip 15 Temmuz sonrası bazı askerlerin Yunanistan’a kaçtığını ve iade taleplerine olumsuz yanıt verildiğini hatırlatarak, “Ben adaletten büyük değilim” ifadelerini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 12 Nisan 2018 20:50 Konunun AB Komisyonu değil....... HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ. CENEVRE SÖZLEŞMESİ..

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