Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Yeşilçam filmlerini bıkmadan usanmadan izliyoruz. En çok izlenenlerden biri de Yumurcak fimleri... Yumurcak'ın artık kim olduğunu biliyoruz ama bir de onun ortağı Çitlenbik var. Yumurcak filmlerinde Çitlenbik karakterini canlandıran İhsan Küçüktepe artık tanınmaz halde. İşte Yumurcak'ın Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe'nin son hali...
Afrika kökenli Türk oyunculardandı İhsan Küçüktepe... Türkiye onu 'Yumurcak' filmlerindeki 'Çitlenbik' rolüyle tanıdı. Peki 'Çitlenbik İhsan' şimdi ne yapıyor? 'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.
Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı. İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacaktı.
Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı. Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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