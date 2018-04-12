Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Yeşilçam filmlerini bıkmadan usanmadan izliyoruz. En çok izlenenlerden biri de Yumurcak fimleri... Yumurcak'ın artık kim olduğunu biliyoruz ama bir de onun ortağı Çitlenbik var. Yumurcak filmlerinde Çitlenbik karakterini canlandıran İhsan Küçüktepe artık tanınmaz halde. İşte Yumurcak'ın Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe'nin son hali...