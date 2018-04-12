Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Yeşilçam klasiklerinden Yumurcak filmlerinde 'Çitlenbik' karakterini canlandıran Afrika kökenli oyuncu İhsan Küçüktepe'yi görenler inanamıyor. İşte Yumurcak'ın Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe'nin son hali.

Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Yeşilçam filmlerini bıkmadan usanmadan izliyoruz. En çok izlenenlerden biri de Yumurcak fimleri... Yumurcak'ın artık kim olduğunu biliyoruz ama bir de onun ortağı Çitlenbik var. Yumurcak filmlerinde Çitlenbik karakterini canlandıran İhsan Küçüktepe artık tanınmaz halde. İşte Yumurcak'ın Çitlenbik'i İhsan Küçüktepe'nin son hali...

18
Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Afrika kökenli Türk oyunculardandı İhsan Küçüktepe... Türkiye onu 'Yumurcak' filmlerindeki 'Çitlenbik' rolüyle tanıdı. Peki 'Çitlenbik İhsan' şimdi ne yapıyor? 'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.



28
Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı. İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacaktı.

38
Yumurcak filmlerinin Çitlenbik'inin bir de son haline bakın

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı. Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.


48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro