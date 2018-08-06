Yüksekova'ya Fransız gelin! Fransızlar düğünde coştu

HAKKARİ'de doğup, büyüyen Mehmet Ataş (26), İstanbul'da üniversite okurken, tanıştığı Fransız Angeligue Manvellaile (26) ile memleketi Yüksekova'da dünyaevine girdi.

Yüksekova'ya Fransız gelin! Fransızlar düğünde coştu

İstanbul'a tatil için gelen Fransız sosyolog Angeligue Manvellaile ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan Hakkarili Mehmet Ataş, 2015 yılında tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan çift, yaklaşık 3 yıllık beraberliğin ardından evlenme kararı aldı. Angeligue Manvellaile ve Mehmet Ataş, Yüksekova'da 2 gün 2 gece yapılan düğünle dünyaevine girdi.

115
Yüksekova'ya Fransız gelin! Fransızlar düğünde coştu

Düğüne Ataş'ın yakınlarının yanı sıra Manvellaile'nin yakınları da katıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.

215
Yüksekova'ya Fransız gelin! Fransızlar düğünde coştu

Mehmet Ataş, ortak arkadaşları sayesinde Angeligue Manvellaile ile tanıştığını belirterek, "Kendisiyle tatil için İstanbul'a geldiğinde tanışıp, arkadaş olduk. Fransa'ya döndükten sonra Türkiye'ye sık sık geldi. Ben de Fransa'ya gittim. Yaklaşık 3 yıllık birlikteliğimizin ardından evlilik kararı aldık. Buranın kültürünü tanımalarını çok istiyordum. Bu nedenle düğünümüzü memleketimde yapmaya karar verdim. Çok mutluyuz. Düğünün ardından Fransa'da yaşayacağız" diye konuştu.

315
Yüksekova'ya Fransız gelin! Fransızlar düğünde coştu

'AŞK ENGELLERİ AŞIYOR'
Fransız gelin Angeligue Manvellaile ise böyle bir karar almanın kendisi için zor olmadığını dile getirerek, "Farklı ülkelerde ve farklı kültürlerde yaşayan insanlarız. Dinimiz, dilimiz farklı ama değerlerimiz aynı, ortak yönlerimiz çok. Aşk birçok engeli aşıyor. Sevgi her şeyden güçlüdür" dedi.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro