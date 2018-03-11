Yüksekova’da patlama:1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında ilçenin Güngör Mahallesinde meydana geldi. 30 yaşındaki İbrahim Akdağ, evinin bahçesinde istiflediği odun ve çalılarla uğraştığı sırada, çalıların arasındaki cisim patladı.

Meydana gelen patlamada ağır yaralanan Akdağ, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdağ'ın ameliyata alındığı bildirilirken olay yerine giden güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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