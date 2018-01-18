Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu

Kuvvetli rüzgar ve fırtına Ege Bölgesi ve İzmir’de hayatı olumsuz yönde etkilerken, Aliağa ilçesinde bir yük gemisi fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Aliağa ilçesinde Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli yük gemisi, Nemrut Limanı'nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gitmesi planlanan 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemi, bir süredir limanda demirli bekliyordu. Gemi kuvvetli karayel ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemide personelin bulunmaması ise faciayı önledi. Gemiden sızıntı olmadığı, denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı öğrenildi. Büyük yük gemisinin dalgalara kapılarak karaya oturduğu anlar, limandaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)