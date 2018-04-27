Yuh artık! Darbeciye yüzbaşı için alınan önlemlere bak!

Yunan Polisi, 19 Nisan’daki Danıştay kararından sonra Perşembe günü serbest bırakılan darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’yı “1 numaralı korunan hedef” ilan etti. 90 koruma polisi verilen Özkaynakçı için bir helikopter de devriye atacak.

Yuh artık! Darbeciye yüzbaşı için alınan önlemlere bak!

YUNANİSTAN 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 askerden darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’yı “1 numaralı korunan hedef” ilan etti. Önceki gün Yunan Danıştayı'nın verdiği kararla serbest bırakılan Özkaynakçı’nın korunması için polis helikopteri bile tahsis edildi. 90 koruma polisi belirlendi... 10 Keskin nişancı sürekli gözetleme yapacak... Evinin içinde ve çevresinde 24 saat boyunca 12'şer polis görev yapacak...

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Yuh artık! Darbeciye yüzbaşı için alınan önlemlere bak!

YUNAN İSTİHBARATI DEVREDE... Yunan medyasına göre, Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) , Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve Teröre Karşı Mücadale Dairesi yetkilileri, Danıştay’ın kararından sonra peş peşe toplantılar düzenleyerek alınacak tedbirleri belirlediler.

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Yuh artık! Darbeciye yüzbaşı için alınan önlemlere bak!

90 KORUMA POLİSİ VERİLDİ... Önce, darbeci askerin Atina dışında kalacağı müstakil ev bulundu. Eve güvenlik kameraları ve telefon izleme cihazları yerleştirildi. Ardından evin nasıl korunacağı planları yapıldı. Koruma görevini üstlenecek yaklaşık 90 polis belirlendi.

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Yuh artık! Darbeciye yüzbaşı için alınan önlemlere bak!

10 KESKİN NİŞANCI KORUYACAK... Yaklaşık 1 hafta süren hazırlıkların tamamlanmasından sonra da Özkaynakçı, Perşembe günü büyük bir gizlilikle eve götürüldü. Alının güvenlik önlemleri çerçevesinde, evin civarında 10 keskin nişancı polis 24 saat görev yapacak.

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