Yuh artık! Darbeciye yüzbaşı için alınan önlemlere bak!

YUNANİSTAN 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 askerden darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’yı “1 numaralı korunan hedef” ilan etti. Önceki gün Yunan Danıştayı'nın verdiği kararla serbest bırakılan Özkaynakçı’nın korunması için polis helikopteri bile tahsis edildi. 90 koruma polisi belirlendi... 10 Keskin nişancı sürekli gözetleme yapacak... Evinin içinde ve çevresinde 24 saat boyunca 12'şer polis görev yapacak...