Yuh artık! 5 bin kişiyi bir A4 kağıtla 1.8 milyon lira dolandırdılar

Onbinlerce kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" mesajı attılar. Geri dönen 5 bin kişiyi dolandırıp, parayı yedikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar.

Son günlerde Çiftlik Bank ile başlayıp onlarcasının ortaya döküldüğü dolandırıcılık olayları, insanımızın kolay para kazanma hayali uğruna elindeki avucundakini kaptırma becerisini gözler önüne serdi... İstanbul'da bir çete onbinlerce kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" yazılı mesaj attı. Geri dönenlere imzalamaları için kurye ile bir kağıt gönderip 400'er liralarını aldı. Kredi çıkmadığı gibi yatırılan paralar da dolandırıcılar tarafından lüks mekanlarda ve talillerde çatır çatır yenildi. Bir de o paraları yerken fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştılar... Twitter

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri benzer yöntemle dolandırıldığını belirten çok sayıda kişinin şikayeti üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin bir firmadan çok sayıda kişiye "Bayram öncesi yüzde 1,29 faizle banka sicilinize bakılmaksızın 25 bin liraya kadar kefilsiz belgesiz kredi kullanmak için bizi ücretsiz arayın" yazılı mesajlar attığını belirledi. Twitter

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5 BİN KİŞİDEN 400'ER LİRA ALDILAR: Mesaja inanarak arayanları tuzaklarına düşüren şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini aldığı kişilere kargo firmalarıyla kapıda ödemeli olarak kredi kullanımı için gerekli belgelerin yazılı olduğu kağıdı 350 yada 400 lira karşılığında yolladığı tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 5 bin kişiden 400'şer lira aldığı belirlendi. Twitter

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