  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVİlk 2’si çok beğenildi, 3.’sü geliyor!
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yudum kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kim?

Yudum kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kim?

Yudum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Yudum'un kocası kim, kaç çocuğu var soruları merak konusu oldu. Sevilen türkücü Yudum 1978 doğumlu ve aslen Erzincanlı. Dedesi ise Halk Ozanı Enver Tatar. Peki Yudum2un eşi kimdir, kaç çocuğu vardır? Yudum'un kocası Erol Koral’dır. Karen Asel isminde bir kızı vardır.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-04-2018 15:50 - Güncelleme: 11-04-2018 15:50

Yudum kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Erol Koral kimdir soruları merak konusu oldu. Seda Sayan'ın bugünkü konuğu sevilen türkücü Yudum oldu. İşte Yudum'un bilinmeyenlerini, hayatını kocası Erol Koral'ı ve kızı Karen Asel

YUDUM KİMDİR: 1978 doğumlu sanatçı Yudumun dedesi Halk Ozanı Enver Tatar’dır. Baba tarafından aslen Ardahan, anne tarafından ise aslen Erzincan’lıdır. Ardahan doğumlu sanatçı 6 aylık iken ailesi İstanbul’a göç etmiştir.

Müzisyen bir aileden olan Yudum’un dedesi babası ve ailenin tüm bireyleri en az bir enstrüman çalmakta aynı zaman seslendirmektedir.

Henüz 6 yaşında iken eğitim almaya başlamadan bağlama çalmaya başlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

11 yaşında iken İstanbul Gülhane’de ses yarışmasına katılmış ve kazanarak Altın Lale ödülünün sahibi olmuştur. Ortaokul ve Lise eğitiminde İTÜ’de tamamlamıştır. İlk müzik dünyasına Nejat Alp’e ait olan Nerdesin isimli şarkıya düet yaparak adım atmıştır. Ardından Ulus Müzik ile anlaşmış ve profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. 1998 senesinde ilk albümü Bir Yudum Sevgi ile 350 Bin satış rakamına ulaşmıştır. Daha sonra 2000’de Yaban Gülü, 2003’te Yollar Hasta Ben Yorgunum, 2007’de Türlü Türlü, 2009’da Haber Saldım, Cumartesi ve Yetmedi albümleri ile ciddi bir müzik sever kitlesine ulaşmıştır.

2001 yılında İstanbul Avcılarda T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezini kurmuştur. Ayrıca Küçükçekmece Özel Yudum Müzik Merkesi şubesi açmıştır.

Haliç Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlerleyen dönemlerde müzik alanında akademik kariyer yapmak istemektedir.

Eşi Erol Koral’dır. Bu evliliğinden 2013 doğumlu Karen Asel isminde bir kızı vardır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yudum kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kim? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro