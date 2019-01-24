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YSK'dan Mansur Yavaş'ın yerel seçim iddiasına yanıt!

YSK'dan Mansur Yavaş'ın yerel seçim iddiasına yanıt!

YSK, Mansur Yavaş'ın Ankara'da 2014 yılında yerel seçimlerde 550 sandık sonucu YSK'ya gelmedi iddiasına karşı açıklama yaptı. YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Sonuçların değiştirildiği, tutanakların eksik olduğuna yönelik algı çalışmalar doğru değildir.''

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 14:45 - Güncelleme: 24-01-2019 14:45

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, 2014'teki yerel seçimde 550 sandığın Yüksek Seçim Kurulu'na gelmediğini iddia etmişti. Yavaş, bu kayıtların kendisinde olduğunu belirtmişti.

YSK Başkanı Sadi Güven, Mansur Yavaş'ın "Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'ya gelmedi" iddiasına ilişkin, "30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" dedi.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?
KRT'de Siyaset Gündemi programında yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, şunları söylemişti;

''Biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK'ya sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik. Kanunda diyor ki; "Seçim sonuçları aynı gün, en süratli şekilde seçim kuruluna verilir" 550 tane sandık hiç gelmiyor. Sandık numaralarıyla tespit ettik, kayıtlar hala bende var. Gelmemesinin şöyle bir sonucu var; siz 550 tutanağı YSK'nın ekranında göremiyorsunuz.

Hâlbuki onlar gelecek, taranacak, ıslak imza ile onu karşılaştıracaksınız. Toplamda 150 bin oy. Daha sonra ben görevlileri aradım dedim ki; 550 sandığın sonuçları hiç gelmemiş. İnanmadılar böyle bir şey olamaz diye. Sandık numaralarını gönderdim bir saat sonra döndüler "Gerçekten gelmemiş" dediler böyle hayret edasıyla. Ne yaptınız diye sorduğumda "Sadi Bey'e söyledik geliyor sonuçlar" dediler. Siz 550 sandığın sonuçları elinize geçmeden bu seçimleri nasıl sonuçlandırdınız? Çok vahim bir şeydir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Rafet 24 Ocak 2019 15:43 Dini bütün insanlar yavaşa 31 martta öyle bir tokat atacak ki, İslam dinini o zaman öğrenmeye başlayacak. Müslümanların hayvan düşmanı olmadığını o zaman anlayacak.

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KİMDİR ?
Mansur Yavaş
MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 1955 Beypazarı Ankara doğumlu. Siyaset sahnesine Beypazarı Belediye Başkanlığı ile etkili bir giriş yapan Mansur Yavaş'ın asıl mesleği avukatlık. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Yavaş, vatani görevini askeri savcı olarak y

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