Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenlerin merakla beklediği soruya TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00’den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN YSK'dan düğünleri seçim ayarı! Başkan açıkladı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER