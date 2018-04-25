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YSK'dan 24 Haziran'daki düğünlere seçim ayarı! Başkan açıkladı

YSK'dan 24 Haziran'daki düğünlere seçim ayarı! Başkan açıkladı

24 Haziran erken seçim kararı alınmadan 24 Haziran'da düğün yapma kararı ve nikah tarihi alıp davetiye dağıtanları sıkıntı basmıştı. YSK Başkanı Sadi Güven, o düğünlerin bir şartla yapılabileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 08:42 - Güncelleme: 25-04-2018 11:16

TÜRKİYE 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararı alınca bir çok kişinin planları altüst oldu. Kimi tatilini kimi düğününü o güne planlamıştı. Tatil hesaplarını bir kenara koyarsak o gün için düğün tarihi alanlar ve bunun için kaporalarını da ödeyenler ne yapacak?

İşte bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi. Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran’a denk gelenler için bir değişikliği haber verdi.

Buna göre sandıkların açılmasının ardından saat 18.00’den sonra düğünler yapılabilecek. Ancak bir şart var, bu düğünler alkolsüz olmak zorunda.

ÜNİVERSİTE SINAVI VE KOŞU ERTELENMİŞTİ

Erken seçim kararı o kadar beklenmedik ve sürpriz bir tarihe alınmıştı ki ilk etapta üniversite sınavı ertelendi. 24 Haziran'daki Gazi Koşusu'nun tarihi de değiştirildi.ÖSYM merkezinin yeniden düzenlediği YKS takvimi şu şekilde;

1. Oturum (TYT) Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum Sınav Tarihi: 01 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu Sınav Tarihi: 30 Haziran 2018
Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018
Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 11:36 şu yasaklara bakında akp seçmeni artık aklıın başına almalıdır. sizinde gelecekte başınız yanacak .lütfen akıllı olun.birkez daha geçmişte olduğu gibi karanlık yolda yolu olmayan uçurumadoğru girleyin. menfaatlerinzden vazgeçinde azıcıkta olsa vatınızı sevin artık. vatan dağıylırsa sizde bizde dağılırız göçmenler gibi

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