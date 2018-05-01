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YSK'dan '100 bin imza' açıklaması

YSK'dan '100 bin imza' açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, alt yapı sorunlarının bulunmadığını belirterek, "Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 18:14 - Güncelleme: 01-05-2018 18:14

YSK Başkanı Güven, YSK'den çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik açıklamada bulunan Güven, bir gazetecinin, "Bazı adayların, '100 bin imza toplarız ama YSK'nın alt yapısı yeterli mi?' şeklinde bir endişesi var. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Bizim alt yapımız kesinlikle var. Adaylara ilişkin teklifte bulunulduğunda, herkese imzasını aldıktan sonra bir örnek vereceğiz. Ayrıca bir örnek ıslak imzayı kendimize saklayacağız, bir örneğini de sisteme atacağız. " yanıtını verdi.     

Adayların, istedikleri anda kaç imza toplandığını görme imkanları olacağını belirten Güven, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe seçim kurullarımız olacak. Yığılma, teveccüh fazla olursa da olabilir, doğal bir şey. Yurt dışı ilçe seçim kuruluna da yurt dışı seçmenler gelip imza verecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Sadi Güven, YSK'nin personel sıkıntısı bulunmadığını vurgulayarak, "Bütün ilçe seçim kurullarına talimat verdim, herkes yeteri kadar eleman alabilecekler." diye konuştu.

Öte yandan, cumhurbaşkanı seçimi için imza vermek isteyen yurt dışı seçmenlerin Ankara'da bulunan Yurtdışı İlçe Seçim Kuruluna müracaat etmesi gerekiyor.

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