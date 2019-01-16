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YSK seçmen sorgulamanızı yaptınız mı yarın son nüfusta kuyruk var

YSK seçmen sorgulamanızı yaptınız mı yarın son nüfusta kuyruk var

YSK sitesinden yapılan seçmen kaydı sorgulama işleminde kaydı çıkmayanlar nüfus müdürlüklerine akın etmeye başlayınca uzun kuyruklar oluştu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 15:40 - Güncelleme: 16-01-2019 15:40

31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için YSK sitesinden seçmen kütüğü sorgulama yapmanız gerekiyor. Bunun için secmen.ysk.gov.tr sitesine girip TC numaranızla kaydınızı kontrol edeceksiniz. Bunu yapmazsanız ve seçmen kütüğünde kaydınız olmazsa yerel seçimlerde oy veremezsiniz.

Yarın son gün : Seçmen listeleri muhtarlıklardaki askı süresi yarın saat 17.00'da bitecek. Seçmen kaydınız yoksa, adres güncellemesi yapmanız gerekiyorsa ya da hatalı bilgi varsa nüfus müdürlüklerine başvurmak için de yarın son gün.

Kuyruklar var
İçişleri bakanlığı tespitlerine göre adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişi bulunuyor. Bu kişilere bildirim yapılırken nüfus müdürlüklerinde kuyrukla oluştu.


Bu görüntüler Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nde bugün çekildi.

Seçmen kaydı sorgulama : Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için YSK siesine girdiğinizde aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sorgulama alanı geliyor.

Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın. Nüfustaki seçmen bilgileriniz önünüze gelecek.

Seçmen sorgulamada kaydınıza ulaşamazsanız ya da eksik ve yanlış bilgi varsı nüfus müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Belirttiğimiz gibi düzeltme için sadece 1 gününüz kaldı. 17 Ocak perşembe saat 17.00 itibariyle süre bitiyor.

Nüfus kütüğü kaydı için gereken belgeler neler?

İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor. Nüfus müdürlüğü size tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini vercek. O formu ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeniz gerekiyor.

Öğrenciler ne yapacak?

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

YSK 31 Mart 2019 yerel seçim takvimi PDF dosyası

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