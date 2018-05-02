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YSK seçmen sorgulamada ismim çıkmıyor ne yapmalıyım?

YSK seçmen sorgulamada ismim çıkmıyor ne yapmalıyım?

YSK seçmen sorgulama 2018 ekranı yurt içi ve yurtdışı için hizmete açıldı. Peki seçmen sorgulamada ismi çıkmayan nereye hangi belgelerle başvuracak. Seçmen kaydı nüfusta mı yoksa seçim kurullarında mı oluyor? YSK seçmen sorgulama listelerinde adı olmayan oy veremeyecek. Haliyle mutlaka kütüğe kaydınızı yaptırmanız gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 09:00 - Güncelleme: 02-05-2018 09:00

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde oy verebilmeniz için YSK'da seçmen kaydınızın olması gerekiyor. Seçmen sorgulama ekranına girip sorgulama yaptığınız da adınız çıkmazsa oy veremezsiniz. Peki ismi çıkmayan ne yapacak, nereye hangi belgelerle başvuracak? 

Seçmen kaydınızı 12 Mayıs 2018 tarihine kadar YSK sitesine girerek TC numaranızla sorgulamanız gerekiyor. İnternet üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapamayanlar kayıtları olup olmadığını muhtarlıklarda askıya çıkan listelenden de öğrenebiliyorlar. Seçmen sorgulama sonunda listede adınız yoksa YSK sitesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,
- Yurt içi seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,
- Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya
- Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşlarının;

Şahsen başvuru yoluyla nüfus müdürlüğüne başvuracak ve adres kayıt sistemine dahil olacaklar, ardından da ligili ilçe seçim kurulu başkanlığını başvurup kayıtlarını yaptıracaklar. 2 Mayıs - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden; a) Kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan, b) Askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan Türk vatandaşları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.



c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

*Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

YSK seçmen sorgulama ekranı için tıklayın

24 HAZİRAN 2018 ERKEN SEÇİMİ YSK TAKVİMİ : Seçmen kütüğü askı süresi : 2 Mayıs 2018 (Saat:8:00) – 12 Mayıs 2018 (Saat:17:00)
*Cumhurbaşkanı adayları 4 Mayıs 2018 - 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak.
*İttifak yapacak partiler ise en geç 6 Mayıs 2018 günü mesai saati bitimine kadar YSK'ya başvurmak zorunda...
*Milletvekili aday listelerinin teslimi için son tarih 21 Mayıs...
*Yurt dışı oy verme işlemi 7-19 Haziran tarihleri arasında olacak.
Yurt içi oy verme günü: 24 Haziran 2018

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