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YSK seçim takvimi 2018 seçmen sorgulama ve başvurular

YSK seçim takvimi 2018 seçmen sorgulama ve başvurular

24 Haziran 2018 seçimleri için YSK bugün seçim takvimini ilan ediyor. YSK seçim takvimi ile birlikte 2018 seçimleri için adaylık başvuru tarihleri belli olaca ve seçmen sandık sorgulama sistemi hizmete açılacak. Bilindiği gibi seçmen sandık sorgulama işlemi internet üzerinden yapılıyor ve muhtarlıklarda da listeler askıya çıkıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 11:08 - Güncelleme: 26-04-2018 11:14

24 Haziran seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimini bugün açıklayacağız." dedi. Seçim takviminin açıklaması ile birlikte siyasi partilerin propaganda kuralları, muhtarlıklara çıkacak olan seçim listeleri, adaylık kriterleri ve kesin listelerin ilan tarihleri belli olacak.

YSK seçim takvimi 2018 seçimlerinin rotasını belirleyecek ve takvimle birlikte süreç işlemeye başlayacak. İlk etapta da seçmen sorgulama sistemi internet üzerinden yurt içi ve yurt dışı seçmenlere açılacak. Seçim kaydı olmayanlar muhtarlıklara başvurarak kayıtlarını yaptıracaklar. Sonrasında ise seçmenlerin sandığı sorgulama sistemi devreye girecek ve nerede oy kullanacağınızı öğreneceksiniz.

YSK SEÇİM TAKVİMİ 2018 : YSK'nın bugün ilan edeceği seçim takviminde şunlar yer alacak;
-Seçmen listelerinin askıya çıkarılması
-Seçime Katılma Yeterliliğine Sahip Siyasi Partiler
-Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı
-Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi
-Seçmen Kütüklerinin Kesinleşmesi ve seçim sandığı bilgilerinin sorguya açılma tarihi.
-Kimler Milletvekili Seçilebilir ya da seçilemez kriterleri
-Geçici aday listelerinin teslimi
-Kesin aday listelerinin ilan tarihi.
-Sandık Kurulacak Temsilcilikler ve Oy Kullanılacak Gümrük Kapıları
-İllerin Çıkartacağı Milletvekili Sayıları
-Oy verme saatleri

YSK BAŞKANININ AÇIKLAMASI : Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu. Sadi Güven , 'Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

İLLERİN ÇIKARAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : YSK seçim takvimi ile birlikte illerin çıkaracağı milletvekili sayısı da resmileşmiş olacak. 2015 seçimlerinde liste şöyleydi;

ysk seçim takvimi 2018 milletvekili dağılımı illere göre hangi ilin kaç

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