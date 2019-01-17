YSK sandık sorgulama yurt içi yurt dışı nerede oy kullanacağım

Seçmen listeleri muhtarlıklardaki askı süresi bugün saat 17.00'da bitecek. 31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için YSK sitesinden seçmen kütüğü sorgulama yapmanız gerekiyor. Bunun için secmen.ysk.gov.tr sitesine girip TC numaranızla kaydınızı kontrol edeceksiniz. Seçmen kaydınız yoksa, adres güncellemesi yapmanız gerekiyorsa ya da hatalı bilgi varsa nüfus müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Bunları bugün saat 17.00'a kadar yapmazsanız seçimde oy kullanamazsınız.

Nüfus müdürlükleri yoğun : İçişleri bakanlığı tespitlerine göre adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişi bulunuyor. Bu kişilere bildirim yapılırken nüfus müdürlüklerinde kuyrukla oluştu.

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? : Seçmen kütüğü kayıtlarına ulaşmak için YSK sitesine girdiğinizde aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sorgulama alanı geliyor.

Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve TC numaranızı yazın. Resim doğrulama bölümündeki şifreyi ekrana girdikten sonra sorgula tuşuna basın. Nüfustaki seçmen bilgileriniz önünüze gelecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Seçmen sorgulamada kaydınıza ulaşamazsanız ya da eksik ve yanlış bilgi varsı nüfus müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Belirttiğimiz gibi düzeltme için sayılı saatleriniz var. Zira süre saat 17.00'da bitiyor.

Nüfus kütüğü kaydı için gereken belgeler neler: İlgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor. Nüfus müdürlüğü size tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini vercek. O formu ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeniz gerekiyor.

Öğrenciler ne yapacak: Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.