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YSK, CHP'nin il kongresini iptal etti

YSK, CHP'nin il kongresini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu, 30 Aralık 2017'de düzenlenen CHP Adıyaman Olağan İl Kongresini, partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandığının tespit edilmesi üzerine iptal etti.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 19:23 - Güncelleme: 03-01-2018 19:23

CHP Adıyaman İl Başkanlığından alınan bilgiye göre, 30 Aralık 2017'de Adıyaman Belediyesi konferans salonunda düzenlenen ve iki adayın yarıştığı CHP Adıyaman Olağan İl Kongresi, partiye üyeliği bulunmayan adayların oy kullandığını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Deniz Çakmak ve Ali Murat Bilgiç’in aday olduğu kongreyi, iki oy farkla Bilgiç kazanmıştı.

Çakmak, seçimin iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itirazda, partiye üye olmayan 7 delegenin oy kullandığını, 1 delegenin ise iki ayrı ilde delege olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu, bahsi geçen delegelerin partiye üyeliği bulunmadığını tespit etmesi üzerine, seçimi iptal etti. İl kongresinin bir hafta içerisinde tekrarlanacağı kaydedildi.

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