YSK bir parti daha açıkladı! İşte seçime girecek 11 parti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) HÜDAPAR’ın itirazını kabul etti ve 24 Haziran seçimlerine katılmasına karar verdi. YSK’nın bu kararıyla seçime katılacak 11. parti HÜDAPAR oldu. YSK, DSP ve ANAP’ın itirazlarını ise reddetti.

Yüksek Seçim kurulu seçime katılamayan siyasi partilerin itirazını görüştü ve karara bağladı. YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle bu üç partinin seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.