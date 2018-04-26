YSK bir parti daha açıkladı! İşte seçime girecek 11 parti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) HÜDAPAR’ın itirazını kabul etti ve 24 Haziran seçimlerine katılmasına karar verdi. YSK’nın bu kararıyla seçime katılacak 11. parti HÜDAPAR oldu. YSK, DSP ve ANAP’ın itirazlarını ise reddetti.

YSK bir parti daha açıkladı! İşte seçime girecek 11 parti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) HÜDAPAR’ın itirazını kabul etti ve 24 Haziran seçimlerine katılmasına karar verdi. YSK’nın bu kararıyla seçime katılacak 11. parti HÜDAPAR oldu. YSK, DSP ve ANAP’ın itirazlarını ise reddetti.

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YSK bir parti daha açıkladı! İşte seçime girecek 11 parti

Yüksek Seçim kurulu seçime katılamayan siyasi partilerin itirazını görüştü ve karara bağladı. YSK, teşkilatlanma il ilçe kongre şartını yerine gertiremedikleri gerekçesiyle bu üç partinin seçime katılamayacağına karar vermişti. Bu üç partide karara itiraz etmişti. HÜDAPAR’ın itirazını kabul eden YSK seçime katılma vizesi verdi. ANAP ve DSP’nin itirazları ise reddedildi.

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YSK bir parti daha açıkladı! İşte seçime girecek 11 parti

YSK, seçime katılacak 10 partiyi, AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak açıklamıştı. HÜDAPAR 11. parti oldu.
İŞTE SEÇİME GİRECEK PARTİLER...

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YSK bir parti daha açıkladı! İşte seçime girecek 11 parti

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