YSK başvuruları 2018 Yüksek Seçim Kurulu sayfası erişime kapanıyor

YSK memur alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2018 yılında YSK toplam 549 memur alımı yapacak. YSK personel alım başvuruları 16 Mart mesai bitimine kadar devam edecek. Peki YSK memur alım şartları neler, hangi pozisyonlara memur alımı yapılacak işte detaylar...

YKS MEMUR ALIM İLANI: ilana göre; Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında YSK'nin merkez teşkilatına 123, taşra teşkilatlarına ise 426 memur ataması gerçekleştirilecek.

HANGİ POZİSYONLARA MEMUR ALINACAK: Buna göre, YSK merkez teşkilatına 6 mühendis, 6 istatistikçi, 9 programcı, 12 çözümleyici, 3 teknisyen, 3 bilgisayar işletmeni, 30 veri hazırlama kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 4 santral memuru, 6 sekreter, 6 bekçi, 15 şoför, 18 hizmetli ve 2 dağıtıcı alınacak.

YSK taşra teşkilatlarının bulunduğu birçok il ve ilçeye de 81 teknisyen ile 345 zabıt katibi ataması yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ: YSK'nin personel alımı ilanına başvurular 7 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 16 Mart Cuma günü saat 17.00'de mesai bitimiyle sona erecek.

Başvurular YSK'nin kurumsal internet sitesi "www.ysk.gov.tr"de yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak. Elektronik ortamda yapılacak başvuruda adaylar posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge göndermeyecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.