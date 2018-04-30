YSK Başkanı'ndan siyasi partilere flaş çağrı

YSK Başkanı Güven, "Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil" diye konuştu.

YSK Başkanı Güven'in açıklamaları şöyle:

Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Son 5 seçimdir Türkiye'de oy kullanılan sandıkların tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sistemimize yükledik. Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz. Siyasi partilere önemli görevler düşüyor. Tüm partiler sandıklara temsilci göndersin.