  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin, "Yarın ya da yarından sonra açıklayabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-04-2018 10:16 - Güncelleme: 25-04-2018 10:16

YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi’nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven, uyum yasalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bakacağız. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Yarın ya da öbür gün açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

'YARIN YA DA YARINDAN SORNA ÇIKARABİLİRİZ'
YSK Başkanı Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı. 

YSK'dan düğünleri seçim ayarı! Başkan açıkladı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 25 Nisan 2018 10:58 Yapılan sandık resmi hiç şeffaf değil, acaba bu bir işaret mi?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro