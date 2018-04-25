YSK Başkanı'ndan seçim takvimi açıklaması

YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi’nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. YSK Başkanı Sadi Güven, uyum yasalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bakacağız. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Yarın ya da öbür gün açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

'YARIN YA DA YARINDAN SORNA ÇIKARABİLİRİZ'

YSK Başkanı Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, “Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem” ifadelerini kullandı.

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