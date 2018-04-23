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YSK Başkanı'ndan flaş açıklama! Erken seçim takvimi...

YSK Başkanı'ndan flaş açıklama! Erken seçim takvimi...

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleri konusunda yaptığı açıklamada, "Taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak" ifadesini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 20:15 - Güncelleme: 23-04-2018 20:25

TBMM'nin 98. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda resepsiyon verildi. Resepsiyona katılan YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. YSK Başkanı, erken seçim takvimiyle ilgili olarak, "Taslak takvim hazır,uyum yasalarından sonra açıklanacak" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

Daha önce YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

BİR SANDIK BÖLGESİNDE İKİ OY

Öte yandan YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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