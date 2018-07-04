YSK Başkanı Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili itiraz sürecinin bugün tamamlanacağını hatırlatarak kesin sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu, bugün saat 17.15'te 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin sonucunu açıkladı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, sandık sonuç tutanaklarını ve taranmış örneklerini görebileceklerdir" dedi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesinleşen resmi sonuçları ve partilerin milletvekili dağılımı YSK tarafından saat 17.15'de ilan edildi. YSK kesin sonuçlarına göre partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde: AK Parti 295 milletvekili, MHP 49 milletvekili, CHP 146 milletvekili, İYİ Parti 43, HDP ise 67 milletvekili çıkarttı.

YSK BAŞKANI GÜVEN AÇIKLAMA YAPTI

YSK Başkanı Sadi Güven, saat 17:40'ta kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. İşte YSK Başkanı Güven'in açıklamaları:

"Değerli basın mensupları, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi sonuçlanmıştır. Seçim akşamı sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün ise yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştık.

"ŞU ANDAN İTİBAREN VATANDAŞLARIMIZ GÖREBİLECEKLER"

Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye sandık sonuç tutanaklarını, taranmış örneklerini görebileceklerdir. Yine vatandaşlarımız sayım döküm cetvelini, ilçe seçim kurulunun tuttuğu birleştirme tutanaklarını da görebileceklerdir. Seçimde halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere eğitim programı düzenledik. Saat 18:30'da TBMM Başkanı'na mazbatayı takdim edeceğim"

ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarına göre geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İNCE VE DEMİRTAŞ AKŞENER'İN ALDIĞI OY

Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

AK Parti: 295MHP: 49HDP: 67CHP: 146İYİ Parti: 43Bağımsız: 0Türkiye toplamı: 600

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları ise şöyle oldu.

AK PARTİYurt içi seçim sonucu: 20.559.732Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961Türkiye geneli toplam: 21.338.693Oran: %42,56

MHPYurt içi seçim sonucu: 5.444.728Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603Türkiye geneli toplam: 5.565.331Oran: %11,10

HÜDAPARYurt içi seçim sonucu: 153.649Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890Türkiye geneli toplam: 155.539Oran: %0,31

VATAN PARTİSİYurt içi seçim sonucu: 110.849Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023Türkiye geneli toplam: 114.872Oran: %0,23

HDPYurt içi seçim sonucu: 5.606.622Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680Türkiye geneli toplam: 5.867.302Oran: %11,70

CHPYurt içi seçim sonucu: 11.086.897Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293Türkiye geneli toplam: 11.354.190Oran: %22,65

SAADET PARTİSİYurt içi seçim sonucu: 660.749Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390Türkiye geneli toplam: 672.139Oran: %1,34

İYİ PARTİYurt içi seçim sonucu: 4.932.510Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696Türkiye geneli toplam: 4.993.479Oran: %9,96

BAĞIMSIZLARYurt içi seçim sonucu: 75.630Türkiye geneli toplam: 75.630Oran: %0,15